إضرابات «الفلاحين» وعمال المطارات.. صداع في رأس ألمانيا

شل إضرابان في دولة ألمانيا الاتحادية الحركة في شهرين متتابعين وسط غضب المزارعين والعاملين في خدمات المطار تابع لشركة لوفتهانزا أكبر شركة طيران حكومية في البلاد.

تضرر رحلات السفر والوصول في البلاد

وبحسب موقع التليفزيون الألماني، فإن اليوم الثلاثاء، شهد إضرابا للمرة الثانية لموظفي الخدمة الأرضية، مبينا المتحدث باسم الشركة أنها حققت تسيير 10% فقط من أصل 1000 رحلة سفر كانت مقررة، فيما اضطر أكثر من 100000 مسافر إلى تغيير خططهم.

امتداد الإضراب

وعلقت نقابة «فيردي» للعاملين في قطاع الخدمات، الداعية للإضراب أن الأمر كان في ميونخ وفرانكفورت بشكل موسع وسط تحذيرات أصدرتها الشركة لأنه يصعب إجراء تغيير الحجوزات وسط امتداد الإضراب إلى مطارات هامبورج وبرلين ودوسلدورف وكولونيا / بون وشتوتجارت.

إضراب سابق في نفس العام

وبدأ إضراب تحذيري مساء أمس الاثنين، قبل أن يبدأ الجميع في الإضراب مع صباح الثلاثاء ويعمل المضربون في تجهيز الطائرات، في مطارات فرانكفورت وميونخ وهامبورج وبرلين ودوسلدورف وكولونيا/بون وشتوتجارت، وشهدت البلاد إضرابا أول قبل أسبوعين وتم إلغاء نحو 900 رحلة أدت لمنع 100 ألف راكب من استخدام الخطوط الجوية الألمانية.

إضراب المزارعين

ولم يكن إضراب عمال المطار هو الأول في البلاد، حيث أضرب من قبل المزارعون في احتجاجات واسعة شلت المرور والسفر بين عدة ولايات ألمانية الـ16 بسبب رفض المزارعين رفع الدعم عنهم من قبل الحكومة دعما لسياسات خضراء بيئية مدعومة من الاتحاد الأوروبي لا يوافق عليها المزارعون.