ياسمين موسى.. مصرية توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمام «العدل الدولية»

بداية من وصف شكل الحياة المستحيلة التي يعيشها سكان قطاع غزة، وسرد العديد من الانتهاكات الإسرائيلية بحق المدنيين المقترنة بمجموعة من الأدلة القانونية، قادت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب السيد وزير الخارجية، مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية.

ياسمين موسى درست القانون الدولي بإنجلترا

الدكتورة ياسمين موسى، استطاعت من خلال دراستها للقانون الدولي في جامعة كامبريدج البريطانية، وعملها بالخارج ضمن الوفد المصري في جنيف كمستشارة قانونية، بحسب ما جاء في صفحة «وزارة الخارجية »، التركيز في مرافعتها الدولية على العديد من النقاط التي من شأنها تأكيد ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطنيين.

وكعضو بمكتب وزير الخارجية وكونها مستشارة قانونية، أكدت ياسمين موسى في دفاعها، أمام العدل الدولية، نقاط محددة من بينها العقاب الجماعي والتحريض والعنف المستمر الذي يتعرض له المدنيين في غزة، وهو ما سبب قتل أكثر من 29 ألف مدني، ونزوح نحو 1.3 مليون شخص؛ الأمر الذي استطاعت من خلاله تأكيد أكثر من مرة، الانتهاكات الدولية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

دفاع المستشارة ياسمين موسى

لم تقف المستشارة ياسمين موسى، في دفاعها على وصف ما يحدث بحق المدنيين فقط، بل أشارت في حديثها إلى خطط دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن اقتحام مدينة رفح الفلسطينية، وسط سياساتها التشريدية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

خطة دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن رفح الفلسطينية، لم يكن وحده الذي استفاضت في سرده المستشارة القانونية المصرية، بل أشارت في مرافعتها إلى ما تبذله قوات الاحتلال الإسرائيلي من تشريد للمدنيين وإقامة العديد من المستوطنات.