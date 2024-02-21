5 علامات تنذر بنقص الماء في جسمك.. راقب نفسك جيدا

يعد نقص الماء في الجسم، من أكثر الأمور التي يحذر الأطباء منها، لأنها تتسبب في العديد من الأمراض، وتؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة للبشر، ولكن هذا الأمر له علامات عديدة، يجب عدم تجاهلها من أجل الحفاظ على ترطيب جسمك باستمرار.

إن فهم العلامات التي تشير إلى أنك لا تشرب كمية كافية من الماء، يمكن أن يساعدك في تحديد ما تحتاجه من استهلاك للمياه على مدار اليوم، إذ يوجه جسمك إنذارات بأنه بحاجة لشرب مزيد من الماء.

كيف تكتشف نقص الماء في جسدك؟

الدكتور كوري فيشر، الطبيب في «كليفلاند كلينيك»، كشف في تصريحات نقلها موقع «health»: «لا توجد كمية واحدة تناسب الجميع من المياه التي يحتاجها الناس، فلكل شخص متطلبات مياه مختلفة وفريدة من نوعها».

«الانتباه إلى إشارات جسمك أمر ضروري»، هكذا أوضح فيشر: «استمع إلى جسدك ليخبرك بكمية المياه التي تحتاجها، وليس الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي».

5 علامات تنذر بنقص الماء في جسدك.. لا تتجاهلها

وتأتي أبرز 5 علامات نقلها التقرير، والتي تنذر بـ نقص الماء في جسمك، على النحو التالي:

لون البول

إذا كان لون البول داكنًا أو غائمًا أو ذو رائحة كريهة، فيجب عليك زيادة كمية الماء التي تتناولها.

الشعو بالصداع

الشعور بـ الصداع بصفة مستمرة قد يكون إنذارا بنقص الماء في جسدك.

ارتفاع معدل ضربات القلب

يعد ارتفاع معدل ضربات القلب من علامات نقص الماء في الجسد بحسب العلماء.

تشنجات العضلات

إن التشنج المستمر أو المتقطع في العضلات قد يكون إنذارا أن جسدك يحتاج المزيد من الماء.

الإصابة بالإمساك

يعد الإمساك من أكثر العلامات شيوعا لنقص الماء في الجسد.