محافظ مطروح: الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي وتحلية مياه البحر قريبا

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمكتبه اللواء مجاهد الفرماوي رئيس مجلس إدارة مصنع حلوان للصناعات المتطورة، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس أحمد نصر مدير جهاز المشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وذلك خلال زيارته للمحافظة لتفقد مواقع مشروعات يستخدم خلالها منتجات المصنع، والتي يجري تنفيذها حالياً في محافظة مطروح، ويتم الإشراف علي تنفيذها من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار جهود الدولة ومتابعة تنفيذ المشروعات وتوفير مزيد من البنية التحتية والخدمات للمواطنين.

مشروعات البنية التحتية

وقال محافظ مطروح، اليوم، إنه جري خلال اللقاء استعراض موقف مشروعات البنية التحتية، وهي مشروع الصرف الصحي بمدينة العلمين القديمة، وجري التأكيد على ضرورة سرعة نهو الأعمال طبقاً للمواعيد المقررة ووضع برنامج زمني محدد للتنفيذ، ومد المشروع بجميع احتياجاته، ومشروع استكمال صرف صحي مطروح المرحلة الثالثة، والتأكيد علي ضرورة نهو الأعمال طبقاً للمواعيد المقررة والبدء الفوري في مد الخدمة للمناطق المحرومة في نطاق المرحلة الثانية والثالثة.

الخط الناقل من محطة تحلية الرميلة 4

وأضاف محافظ مطروح أنه جري عرض موقف تنفيذ مشروع الخط الناقل من محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4، وحتي الخزانات الاستراتيجية بمطروح وجري التأكيد علي أن يكون موعد الانتهاء من الخط نهاية أبريل المقبل، كما جري عرض موقف مشروع صرف صحي مدينة سيوة، والتشديد علي ضرورة تكثيف الأعمال في تسليم مكونات المشروع بالتزامن مع قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح بتنفيذ الوصلات المنزلية، حتي يجري استكمال إدخال المشروع للخدمة.