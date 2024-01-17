محافظ مطروح: تنفيذ مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة 915 مليون جنيه

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه بدأ العمل حالياً في تنفيذ عدد من المشروعات بقطاع الكهرباء بنطاق المحافظة بتكلفة تصل 915 مليون جنيه، وتنفذها شركة كهرباء البحيرة برئاسة المهندس طارق عبد الشافي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة لتوزيع الكهرباء.

مشروعات الكهرباء في مطروح

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن من بين مشروعات الكهرباء الخدمية توصيل كابلات كهرباء بمشروع تحلية الرميلة 4 بأطوال 96 كم بتكلفة 336.9 مليون جنيه، مع استكمال مد كابلات كهربية بمحطة رفع الصرف الصحي 2/7 بحي الشروق بأطوال 25 كيلو، وبمشروع محطة صرف الصرف الصحي بالكيلو 4، ومحطة صرف بحي الشروق بأطوال 12.3 كم بتكلفة 19.6 مليون جنيه، بالإضافة إلى مد كابلات بالطريق الدولي بأطوال 146.5 كيلو كابلات متوسطة ،وبطول 18 كيلو كابلات منخفضة بعدد من المناطق المختلفة بتكلفة 319 مليون جنيه، وأعمال مد كابلات بمحطة قطار مطروح بطول 56 كيلو بتكلفة 202 مليون جنيه بعدد من المقاطع المختلفة.

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وأضاف محافظ مطروح أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التنمية في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في كافة القطاعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تقديم مزيد من الخدمات وتحسين جودتها للارتقاء بحياة المواطنين؛ لتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق الرضا نحو الخدمات المقدمة لهم.