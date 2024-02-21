وزيرة البيئة تتابع الموقف التنفيذي لمشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى

ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الجهد المبذول والدعم من جانب محافظ القليوبية بمتابعة مراحل تنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، كما وجهت الشكر للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على التعاون والتواصل المستمر والذى أثمر عن تنفيذ هذا المشروع، وأيضًا كافة الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية، كما أثنت على التعاون البناء مع البنك الدولى ودعمهم لتنفيذ هذا المشروع وتعاونهم المستمر للنهوض بالبيئة المصرية.

الشراكة مع القطاع الخاص

وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لإنجاز هذا المشروع وتنفيذه من قبل الشركات المصرية المنفذة في وقت قياسي، مؤكدة أنه من المهم بناء الأسس لمنظومة متكاملة مع شراكة كاملة من القطاع الخاص، آملة أن يستطيع القطاع الخاص إدارة وتنظيم هذه العملية.

واستمعت وزيرة البيئة إلى عرض مسؤولي الشركة المنفذة للمشروع عن الوضع الراهن ونسب الإنجاز، وآخر الأعمال الإنشائية في المشروع على أرض الواقع، والتي بدأت من أعمال السور الخارجي للمدينة، والذي يحاط بسياج شجري بطول 9 كيلومترات، وطرق داخلية بطول 4 كيلومترات وعرض 60 مترا، وأعمال حفر خزان المياه والطريق الرئيسي والتأسيس للمرافق والبنية التحتية.

الخطط المستقبلية لمراحل المشروع

وأشارت إلى الخطط الزمنية المستقبلية لمراحل تنفيذ المشروع، إذ تتضمنت إنشاء وتشغيل المرافق والبنية التحتية الداخلية بالموقع والتي تشتمل على طرق الوصول الخارجية إلى المرفق، والطرق والمسارات الداخلية وسور المجمع ومرافق المياه والصرف والكهرباء والاتصالات، وعمل شبكة إمدادات مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي وكذلك نظام تصريف مياه الأمطار وأنظمة مكافحة الحرائق.