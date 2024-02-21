وزيرة البيئة: نحتاج 44 مليار دولار لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة في مصر

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة عن حاجة مصر إلى ما يقرب من 44 مليار دولار لتمويل عمليات التحول نحو الطاقة النظيفة.

وأشارت وزيرة البيئة خلال مشاركتها في جلسة الاستدامة في الطاقة بمؤتمر إيجبس 2024، إلى أهمية العمل على زيادة مصادر الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ورفع الاهتمام بهذا الملف على أعلى المستويات.

توعية الأجيال القادمة بالتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة

وأكدت « ياسمين فؤاد» أهمية توعية الأجيال القادمة بأهمية التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة لتأثيراتها في التصدي لآثار التغيرات المناخية وعلى استدامة الحياة.

وشهدت الجلسة حضور العديد من رواد الصناعة لاستكشاف أحدث التطورات في مجال الطاقة المستدامة والخضراء والاستراتيجيات المطلوبة لتحقيق اهداف خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الوقود التقليدي.