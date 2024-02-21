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وزيرة البيئة: مصر تقود مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة

كتب:

بسمة عبدالستار
08:46 ص | الأربعاء 21 فبراير 2024
جانب من المشاركة

جانب من المشاركة

أكّدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، التزام مصر بمسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرة إلى التعاون الوثيق بين وزارة البيئة ووزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق هذا الهدف.

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة «الاستدامة في الطاقة» ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «ايجبس 2024»، موضحة أنَّ مصر واجهت العديد من التحديات في مسيرتها نحو الطاقة النظيفة، إلا أنّها تمكنت من التغلب عليها من خلال تنفيذ العديد من الشراكات والمشاريع.

وشددت على أهمية دعم القيادة السياسية والحكومة المصرية لملف التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ COP27 ساهم بشكل كبير في تعزيز هذا الملف.

وأشارت إلى أن مصر وضعت خارطة طريق حتى عام 2025 لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة، بما في ذلك زيادة مزيج الطاقة المتجددة والبدائل النظيفة، ووقف استخدام الفحم، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وبينت وزيرة البيئة أن مصر تسعى لجعل الطاقة النظيفة عنصرًا أساسيًا في خطط التنمية المستدامة، بما يضمن مستقبلًا مشرقًا للأجيال القادمة.

 

 

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