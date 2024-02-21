ضبط مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه بحوزة عناصر إجرامية في محافظتين

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بضبط عدد من التشكيلات العصابية تخصصوا في الاتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريتي أمن الإسكندرية وقنا، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم على النحو التالي:

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط عنصرين إجراميين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزتهما 650 طربة لمخدر الحشيش وزنت 65 كيلوجراما.

ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جائية بدائرة قسم شرطة مينا البصل، وبحوزتهما 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما.

مديرية أمن قنا

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة قوص، وبحوزته 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلوجرامات، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، دراجة نارية دون لوحات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 6.1 مليون جنيه تقريبا.