وزير البترول: «شل» العالمية ترغب في زيادة الاكتشافات بمصر خلال الفترة الحالية

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة من اللقاءات والمباحثات خلال ختام فعاليات مؤتمر مصر للطاقة إيجبس 2024، ومنها جلسة مباحثات مع يوجين أوكيبير، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شل لشؤون الاستكشاف والاستراتيجية ومحفظة الأعمال، بحضور روول ماس نائب رئيس الشركة لمشروعات غاز شرق المتوسط وداليا الجابري رئيس شل مصر والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

وأوضح الملا، أنه تم استعراض موقف أعمال ومشروعات الشركة في مصر، وخططها المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف وتطلعها للحصول على مناطق امتياز جديدة في إطار سعيها لزيادة الإنتاج.

وأضاف أن شركة شل من الشركاء الاستراتيجيين لقطاع البترول وهناك تعاون ونجاحات معها خلال السنوات الماضية في الأنشطة البترولية المختلفة، لافتا إلى أهمية الإسراع في أعمال التنمية من خلال تكثيف برامج الحفر لعدد من الآبار باستخدام أحدث التكنولوجيات للإسراع في وضعها على الإنتاج.

ومن جانبه، أكد يوجين اعتزاز شل بالعلاقة القوية مع قطاع البترول والتزامها بتعزيز التعاون المشترك، لافتا إلى تطلع الشركة لتحقيق اكتشافات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت داليا الجابري رئيس شركة شل مصر، أن هناك ثقة في قطاع البترول المصري، ولا يزال هناك فرص جاذبة لاستثمارات الشركة في ظل الاحتمالات الغازية المؤكدة، مضيفة أن هناك تعاونا مثمرا مع شركة ايجاس والشركاء اينى وبتروناس للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة.

أنشطة يونايتد إنرجي جروب في الصحراء الغربية

والتقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة مع سونج يو رئيس العمليات بمجموعة يونايتد انرجى جروب والوفد المرافق المشارك فى مؤتمر ايجبس 2024، بحضور المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة في مناطق عملها ببرج العرب وأبو سنان وغرب وادي النطرون في الصحراء الغربية، كما جرى استعراض خطط الشركة المستهدفة لزيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام.

ومن جانبه، أعرب سونج يو عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر ومعرض ايجبس، مشيرا إلى أن تحويله إلى مؤتمر شامل للطاقة خطوة مهمة لتجمع أكبر قدر من شركات الطاقة في العالم، مشيدا بجهود المهندس طارق الملا ودعمه للشركة، لافتا إلى أن الشركة ملتزمة بالعمل في مصر وتتطلع لتكثيف برامج الحفر والبحث والاستكشاف والاستفادة من التسهيلات الإنتاجية المتاحة.

وزير البترول يناقش مع طاقة السعودية خططها التوسعية

والتقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، نائب الرئيس التنفيذي لحلول الآبار بشركة طاقة السعودية، أمير نسيم بحضور المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون الإنتاج وسمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.

وناقش الجانبان، خطط عمل الشركة بمصر في مجال خدمات حفر الآبار في ظل استحواذها على إحدى شركات الخدمات البترولية الخاصة بمصر وسعيها للتوسع في تقديم خدماتها بمصر، وأوضح نسيم أن مصر تُعدّ من الدول الاستراتيجية لشركة طاقة، التي تسعى لضخ جزء كبير من استثمارات الخطة المستقبلية للشركة خلال العامين المقبلين.

وأكد الوزير، أن الخطط التنموية التي تعمل عليها مصر توفر فرصا كبيرة للشركات، والزخم الذي يوفر معرض إيجبس في دوراته يحقق للدولة والشركات أهدافهما في زيادة الإنتاج والعمل.