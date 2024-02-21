هيئة البترول توقع مذكرة تفاهم مع هواوي لتوفير أحدث التقنيات ودعم التحول الرقمي

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2024»، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة هواوي تكنولوجيز العالمية لدعم التعاون في مجال التحول الرقمي.

وتأتي المذكرة في إطار العمل بين هيئة البترول والشركاء التكنولوجيين بما يمكنها من تحقيق أهدافها في مجال الرقمنة وتوفير أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة التي من شأنها رقمنة قطاعاتها من خلال حلول متوافقة مع المعايير العالمية للتحول الرقمي، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الطموحة لتعزيز التحول الرقمي في كافة الأنشطة والقطاعات.

وقع مذكرة التفاهم خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2024 الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول مع السيد جوش تشاو مدير وحدة اعمال الطاقة بشركة هواوي بحضور المهندسة ايمان وافي مساعد رئيس هيئة البترول لتكنولوجيا المعلومات و مسئولي شركة هواوي.