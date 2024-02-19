وزير البترول السابق: تكلفة حفر البئر في المياه العميقة 300 مليون دولار

قال المهندس عبد الله غراب وزير البترول السابق، إن مؤتمر ومعرض «إيجبس 2024»، الذي جرى افتتاحه اليوم، يقام كل عام بمشاركة كبرى الشركات العالمية، لمناقشة الأوضاع الاستثمارية في مجال الطاقة والتعدين.

أوضح «غراب»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الرئيس السيسي، تحدث عن أهمية قطاع الطاقة في الوطن العربي وإفريقيا والعالم كله، وأشار إلى عدم التزام الدول الكبرى بتعهداتها في مشروعات الطاقة.

مصر لديها خبرات كبيرة في قطاع البترول

أشار إلى أن الرئيس خلال كلمته في افتتاح معرض «إيجبس 2024» أشاد بالتزام مصر بكل تعهداتها في مشروعات الطاقة، موضحًا أن مصر لديها خبرات متراكمة كبيرة في قطاع البترول، والحكومة قادرة على النهوض بالقطاع وفق الخطة الطموحة التي وضعتها القيادة السياسية: «لا بد من الاستخدام الأمثل لكل أشكال الطاقة، هناك توازنات خارجية كبيرة وسياسات معادية من بعض الدول يجري تدبيرها تجاه مصر».

أكد أن منطقة شمال البحر الأبيض بها استثمارات بترولية كبيرة، وأن منطقة البحر الأحمر بها حقول غاز وبترول أكثر مما جرى اكتشافه.

المُستخرج من بترول وغاز في البحر الأحمر 20% فقط من الاستثمارات الفعلية

أضاف أن ما جرى استخراجه خلال الفترة الماضية من غاز وبترول في منطقة البحر الأحمر يقدر بنحو 20% فقط من الاستثمارات الفعلية الموجودة بالمنطقة.

وتابع بأن تكلفة حفر البئر في المياه العميقة تصل إلى 300 مليون دولار، وذلك يرجع إلى ارتفاع تكلفة تأجير جهاز الحفر المستخدم، الذي يصل إلى مليون دولار يوميًا.