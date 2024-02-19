وزير البترول الأسبق: مصر ستصبح مركزا للهيدروجين الأخضر بفضل موقعها

قال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، إن مصر ستصبح مركزًا للهيدروجين الأخضر بفضل موقعها المتميز وسط قارات العالم، موضحًا أن القاهرة لديها بنية تحتية لتسييل الغاز، من شرق المتوسط وتصديره للخارج.

مصر تمتلك محطتين إسالة للغاز

وشدد «غراب»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المٌذاع عبر شاشة «صدى البلد»، على أن مصر تمتلك محطتين إسالة للغاز بمدينة دمياط وإدكو، مؤكدًا أن شركات الطاقة الكبرى التي تستمر في البترول والحفر والإنتاج والطاقة الخضراء، لديها تمويلات ضخمة.

إفريقيا غنية بالإمداد للثروات البترولية

وأوضح أن إفريقيا غنية بالإمداد للثروات البترولية، ولكنها قليلة التنمية، مؤكدًا أن التحول الطاقي يحتاج وقت وإمكانات كبيرة ويحتاج التدبر وعدم الاستعجال، مشددًا على أن مصر لديها معدلات تنمية غير مسبوقة، في مجال الطاقة والبترول.

وأضاف وزير البترول الأسبق، أن هناك بعض الدول المتقدمة، ما زالت تستخدم الفحم في بعض الصناعات.