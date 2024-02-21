ضبط شخص غسـل 10 ملايين جنيه حصيلة النصب على المواطنين في الإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية؛ لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات.

وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ10 ملايين جنيه.