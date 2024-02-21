المجلس القومي للبحوث الاجتماعية بمطروح ينظم تدريبا حول بناء الإنسان

عقد المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية دورة تدريبية للعاملين بديوان عام محافظة مطروح حول بناء الإنسان والحفاظ عليه، بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، حاضر فيها الدكتورة وفاء سمير نعيم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتور سامح محمدي رئيس قسم المعاملة الجنائية بالمركز، والدكتور حسام الوسيمى رئيس قسم بحوث المجتمعات الريفية والحضرية، والدكتور عبده العشري أستاذ القانون بالمركز.

جهود الحفاظ على حياة الإنسان

وأكد سكرتير عام محافظة مطروح، خلال الدورة التي انطلقت بقاعة المؤتمرات بالمحافظة علي دور مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، اليوم، تقديم كافة الدعم الدائم والمستمر لجهود المركز الإنسانية والاجتماعية من أجل الحفاظ على حياة الإنسان المصري في إطار جهود الدولة ببناء الانسان.

أبحاث ميدانية في المجالات الاجتماعية

وقال سكرتير عام محافظة مطروح أن هناك دور كبير يقدمه المجلس من أبحاث ميدانية في كافة المجالات الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية، وخاصة في فئة شباب مطروح مع تأهيلهم صحياً ونفسياً واجتماعياً والحفاظ على المسار الصحيح وحياتهم الطبيعية من أجل البناء والتنمية والحفاظ على الوطن، والحرص على الوصول إلى جميع المناطق ومنها محافظة مطروح وعقد الدورة التدريبية في مكافحة المخدرات والوقاية منها، بمشاركة وتواجد عدد العاملين بديوان عام المحافظة، كنواة لباقي القطاعات ونشر المعلومات والتأكيد على أهمية تحقيق أقصى استفادة علمية وتدريبية.