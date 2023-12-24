«صيدلة المنصورة» تنظم مسابقة البحوث الاجتماعية للطلاب.. الشروط والجوائز

أعلنت جامعة المنصورة، في محافظة الدقهلية، تنظيم مسابقة البحوث الاجتماعية على مستوى الجامعة، حيث تقام في كلية الصيدلة تحت عنوان «غسيل الأموال الباب الخلفي لتجارة المخدرات وتمويل الإرهاب»، تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

شروط التقديم للمسابقة بجامعة المنصورة

وكشفت جامعة المنصورة في بيانها، أن هناك شروطا يجب أن يراعيها الطالب أو الطالبة في كتابة البحث الاجتماعي تحت عنوان «غسيل الأموال الباب الخلفي لتجارة المخدرات وتمويل الإرهاب» كالاتي:

- أن يكون الطالب المشارك في المسابقة مقيدا بسجلات الكلية للعام الدراسي 2023-2024

- أن يكتب البحث على الكمبيوتر.

- عدد صفحات البحث لا تقل عن خمسة عشر صفحة، ولا تزيد عن عشرين صفحة.

- أن يدعم البحث بالمراجع والإحصائيات، ويكون بلغة عربية فصحى.

- أن يدون على البحث الاسم والكلية والفرقة والعنوان والهاتف.

جوائز مالية للفائزين

وأكدت جامعة المنصورة بأنه سيتم تقديم البحوث الاجتماعية وتجميعها من طلاب كلية الصيدلة وإرسالها إلى إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، في موعد أقصاه يوم الأحد بتاريخ 21 يناير 2024.

وذكرت الجامعة، أن الفائز في المسابقة البحثية سيحصل على جوائز مالية المركز الأول 400 جنيه، والثاني 300 جنيه، والثالث 200 جنيه.