جامعة المنصورة تنظم مسابقة «البحوث الاجتماعية» حول ظاهرة التنمر

أعلنت جامعة المنصورة، تنظيم مسابقة البحوث الاجتماعية بعنوان «العلاقات الأسرية وأثارها على ظاهرة التنمر ودور المجتمع في مواجهتها» ومن المقرر أن تكون المسابقة على مستوى الجامعات المصرية للعام 2024 تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وكشفت جامعة المنصورة في بيانها، بأنه سيجري عمل مسابقة البحوث الاجتماعية بعنوان «العلاقات الأسرية وأثارها على ظاهرة التنمر ودور المجتمع في مواجهتها» ويتوجه الطلاب الراغبين في الاشتراك بالمسابقة لإرسال الأبحاث إلى إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بمبنى الأنشطة الطلابية في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 22 فبراير القادم 2024.

شروط المشاركة في مسابقة البحوث الاجتماعية بجامعة المنصورة

ووضعت جامعة المنصورة شروطا للمشاركة في المسابقة يجب على الطلاب مراعاتها أثناء كتابة البحوث الاجتماعية وهي كالتالي:

- أن يوضح الطالب رؤيته الشخصية في موضوع البحث.

- أن يقدم البحث فيما لايزيد عن 20 صفحة من أصل + صورة ويكتب على الكمبيوتر ويراعى استخدام منهج البحث العلمي.

- أن يُدعم البحث بالمراجع والإحصائيات ويكون بلغة عربية فصحى.

- يدون على البحث «الاسم، الجامعة، الكلية، العنوان، السنة الدراسية، رقم الهاتف»

- أن يرفق بالبحث استمارة اشتراك معتمدة من الجامعة وصورة البطاقة الشخصية + كارنية الكلية للعام الدراسي الحالي 2024

- آخر موعد لتسليم البحث يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024.

جوائز مالية للفائزين بمسابقة البحوث الاجتماعية

أكدت جامعة المنصورة بأنه سيمنح 5 جوائز للطلاب والطالبات الفائزين كما يمنح عدد 5 مراكز تشجيعية بعد تحكيم المسابقة بواسطة أساتذة متخصصين، سيحصل المركز الأول على 1000 جنيه، المركز الثاني 800، المركز الثالث 600 جنيه، المركز الرابع 400 المركز الخامس 250 جنيه، والمراكز التشجيعية بقيمة 750 جنيه «بواقع 150 جنيه لكل مركز».