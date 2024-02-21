ضبط مليون قطعة ألعارب نارية بحوزة بائع في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بائع بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالألعاب النارية، واتخاذه من مخزن ملكه في الجمالية مكانا لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعثر بداخله على 110 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى مليون و100 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.