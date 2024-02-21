رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط مليون قطعة ألعارب نارية بحوزة بائع في القاهرة

كتب:

محمد بركات
01:40 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بائع بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالألعاب النارية، واتخاذه من مخزن ملكه في الجمالية مكانا لتخزين الألعاب النارية.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه حال تواجده بالمخزن المُشار إليه، وعثر بداخله على 110 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى مليون و100 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط 40 ألف قطعة ألعاب نارية بحوزة سائق في الجيزة 

20 قتيلا جراء انفجار مصنع ألعاب نارية في تايلاند

«حامد» يهوّن على الصغار أصوات القنابل والصواريخ: «اعتبروها ألعاب نارية»

ضبط بائع متهم بحيازة أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية في القاهرة

ألعاب نارية وبابا نويل.. مشاهد من احتفالات الإسكندرانية برأس السنة (صور)

ضبط سيارة مُحملة بمليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم
بقلم محمد بركات