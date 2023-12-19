ضبط سيارة مُحملة بمليون قطعة ألعاب نارية في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواى) أثناء قيادته سيارة «ربع نقل» محمل عليها (عدد 60 كرتونة تحوى ألعابا نارية مختلفة الأشكال والأحجام، بإجمالي أعداد 1,200 مليون صاروخ لعب أطفال).

وبمواجهة المتهم، أقر بأن المضبوطات ملك (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) أمكن ضبطه، الذي أضاف بتحصله على المضبوطات من (آخر له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وبحوزته (50 ألف صاروخ ألعاب نارية مختلفين الأحجام والأشكال- كمية كبيرة من خامات التصنيع والفوارغ المعدة للتعبئة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى عملية التصنيع)، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي في النحو المُشار إليه.