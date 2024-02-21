«الأوقاف»: زيادة بدل خطباء المكافأة المتميزين بدءا من مارس

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، زيادة بدل الخطابة بالمكافأة على بند التحسين اعتبارا من صرف مكافأة خطب شهر مارس 2024م.

وجاءت الزيادات كالتالي:

1. أستاذ جامعي (درجة أستاذ) 400 جنيه في الخطبة.

2. أستاذ مساعد 350 جنيهًا في الخطبة.

3. مدرس بالجامعة 320 جنيهًا في الخطبة.

4. مدرس مساعد أو دكتوراه ولا يعمل بالجامعة 300 جنيه في الخطبة.

5. ماجستير ولا يعمل بالجامعة 280 جنيها في الخطبة.

6. مؤهل عالٍ 260 جنيهًا في الخطبة الواحدة.

كما تقرر فتح باب التحسين لجميع خطباء المكافأة الراغبين في التحسين علما بأن اختبارات التحسين ستكون على النحو التالي:

1. حفظ نصف القرآن الكريم مع إتقان تلاوته تيسيرا على الخطباء القدامى على غير بند التحسين.

2. فقه العبادات.

3. إصدارات سلسلة رؤية التالية: «مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف - الكمال والجمال في القرآن الكريم- الفهم المقاصدي للسنة النبوية - قواعد الفقه الكلية - المختصر الشافي في الإيمان الكافي - أسماء الله الحسنى»، علمًا بأن جميع هذه الإصدارات متاحة من خلال مكتبات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والهيئة المصرية العامة للكتاب.