وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بليلة النصف من شعبان: أدام الله علينا نعمة الأمان

هنأ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بليلة النصف من شعبان وذكرى تحويل القبلة.

ليلة النصف من شعبان

ودعا وزير الأوقاف، الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة عليه وعلى الشعب المصري كله وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان

وأكّدت وزارة الأوقاف أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أناب اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لحضور الاحتفال الرسمي الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذلك بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه يوم السبت 24 فبراير 2024 الموافق 14 من شهر شعبان 1445هـ عقب صلاة العشاء.