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وزير الأوقاف الفلسطيني: منع الصلاة في المسجد الأقصى يقود إلى حرب دينية

كتب:

محمد عزالدين
07:38 م | الإثنين 19 فبراير 2024
الدكتور حاتم البكري

الدكتور حاتم البكري

قال الدكتور حاتم البكري وزير الأوقاف الفلسطيني، إنّ الأوضاع في فلسطين صعبة جدا، مشددًا على أن حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي تقود المنطقة تجاه نقاط ساخنة أكثر مما هي عليه.

وأضاف البكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «الخلاصة»، المذاع عبر قناة «المحور»: «الحكومة الإسرائيلية تهيئ الشرق الأوسط والإقليم إلى حرب أكبر مما هي عليه، والإجراءات المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك لا تمس الشعور المقدسي أو الفلسطيني فقط، لكنها تمس مشاعر ملياري مسلم حول العالم».

اعتداء مباشر على المسجد الأقصى المبارك

وتابع وزير الأوقاف الفلسطيني: «ما صرح به بن جفير بشأن منع الفلسطينيين الصلاة بالأقصى في شهر رمضان اعتداء مباشر على المسجد الأقصى المبارك وحيلولة دونه والمصلين».

وأكد البكري أن الاحتلال يفرض إجراءات غير مسبوقة على المدينة المقدسة، وهو ما يعني صب الزيت على النار وزيادة اشتعال الأوضاع في المنطقة، مشددًا على أن الاعتداء على المقدسات يقود المنطقة إلى حرب دينية وستفلت الأمور من عقالها، وكل ذلك بسبب إجراءات حكومة الاحتلال.

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