«الإصلاح والنهضة» يثني على مرافعة مصر بـ«العدل الدولية»: توثيق دقيق للحقائق

أعرب هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة عن فخره وامتنانه بـ«مرافعة القرن» التي قدمتها مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية، واصفًا تلك الخطوة بـ«التاريخية» والتي تمثل النهج المصري الذي يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني والأمن القومي المصري بالأفعال وليس بالشعارات.

مرافعة مصر التاريخية

وأكّد «عبدالعزيز» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّ مرافعة مصر اليوم تُعد «بانوراما تاريخية» و«توثيق دقيق» للحقائق على الأرض في سردية مصرية مدافعة عن الإنسانية والسلام في مقابل ادعاءات إسرائيل وسعيها لإشعال الحرب وانتهاك حقوق الإنسان والشرعية الدولية.

وأضاف أنَّ ما تقدمت به المستشارة القانونية للخارجية المصرية اليوم في مرافعتها شمل جميع أبعاد القضية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي سواء للقانون الدولي أو القانون الإنساني باحتلال الأرض وارتكاب جرائم الحرب ضد المدنيين ووقف وعرقلة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأشار إلى أنَّ مرافعة اليوم فضحت إسرائيل ووضعتها أمام المجتمع الدولي خاصة في تأكّيد المرافعة اليوم على أن الأزمة في فلسطين قديمة منذ 75 عامًا، وليست وليدة الهجمات التي تمت في 7 أكتوبر وليست شكلًا من أشكال الدفاع عن النفس ولكنها اعتداء واضح لا لبس فيه، وأن حل الأزمة ليس في التهجير تحت أي ذريعة ولن يكون على حساب مصر أو غيرها.

الاصطفاف خلف الدولة المصرية

وشدد على أنَّ الوقت هو وقت الاصطفاف خلف الدولة المصرية وأن أي شق للصف الوطني أو استثمار البعض للأزمة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة هي بمثابة خيانة ولا يمكن فهمها إلا في ذلك السياق، وأن من ينتقد الدولة المصرية التي تحارب من أجل الإنسانية الآن يضع نفسه في خندق العداء ليس لمصر ولا القضية الفلسطينية ولكن للإنسانية جمعاء.