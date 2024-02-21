علاء عابد: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» تكشف خطورة ممارسات إسرائيل على غزة

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية خطوة قوية في سبيل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن التحرك المصري أمام محكمة العدل الدولية يعد استكمالا لإجراءات الدعم المتواصل من جانب مصر للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ، والدور المصري لا مجال للمزايدة عليه على كل الأصعدة ومنذ بداية هذه القضية وحتى هذه اللحظة.

المرافعة المصرية كشفت خطورة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

وأكد أن هذه المرافعة كشفت خطورة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والتي ترقى إلى جرائم حرب، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تدعم الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، موضحا أن محكمة العدل الدولية ستصدر رأيًا عادلاً يُلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف جرائمه.

وأشار إلى أن دور مصر يتكامل على عدة أصعدة تجاه القضية الفلسطينية، سواء الصعيد السياسي أو الإنساني والإغاثي أو الاقتصادي أو العسكري، ومؤخرا يجرى استكماله بالمسار القانوني، لتشارك بمذكرة ومرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية.