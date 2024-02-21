«مستقبل وطن» عن مرافعة مصر أمام «العدل الدولية»: تكشف انتهاكات إسرائيل

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل اليوم بشأن القضية الفلسطينية حملت رسائل شديدة الأهمية، أبرزها ضرورة محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها.

وأكد أن كلمة مصر تضمنت أيضا رسائل لردع مخطط التهجير الذي تسعى إسرائيل والدول الغربية لتمريره بقوة السلاح، وممارسة أبشع الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، لاسيما الأطفال والنساء، في مخالفة صارخة لمبادئ القانون الدولي والإنساني الذي كافح العالم لعقود من أجل صياغته لتنظيم العلاقات بين الدول ووضع حد لدائرة العنف التي سقط فيها العالم لسنوات طويلة وتسببت في سقوط ملايين الضحايا في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

ضرورة حل الدولتين

وأشار إلى أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية طالبت بشكل واضح وصريح حل الدولتين، وأبرزت مصر لهذا الأمر وتمسك مصر بشمولية الأمر، خاصة وأن هذه الرؤية حازت بتأييد دولي خلال الفترة الماضية من جانب عدد كبير من الدول ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كونها الحل الوحيد للخروج من هذا الصراع الذي أرهق المنطقة والعالم.

وأوضح أن هذه التحركات القانونية تأتي بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتهديدات إسرائيلية بالقيام بعملية عسكرية شاملة داخل مدينة رفح المكتظة بالسكان والتى يقدر عدد سكانها بـ1.4 مليون فلسطيني نازح من المناطق الشمالية والوسطى بقطاع غزة.