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حزب المؤتمر: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» خطوة تاريخية لإنهاء الحرب على غزة

كتب:

محمد أيمن سالم
02:13 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
الربان عمر المختار صميدة

الربان عمر المختار صميدة

أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بكلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، قائلا في بيانه إن مرافعة مصر أمام العدل الدولية خطوة تاريخية لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووضع حد لممارسته الإجرامية تجاه الشعب الفلسطيني.

ضرورة وقف الحرب على غزة 

وأوضح الحزبأن مصر ستواصل العمل بكل الوسائل السلمية لدعم الشعب الفلسطيني ونيل حقوقه المشروعة، مشددا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني، وممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه، بالإضافة إلى دعم مساعي نصر لتحقيق السلام العادل في المنطقة.

مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية

وأكد الحزب أن الدولة المصرية لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني، وستظل الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية، وتسعى لحصول الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

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