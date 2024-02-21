الجامعة العربية تترافع أمام «العدل الدولية» حول الممارسات الإسرائيلية 26 فبراير

أكّد المستشار جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أنَّه سيكون للجامعة العربية مرافعة أمام محكمة العدل الدولية يوم 26 فبراير حول الممارسات الإسرائيلية.

الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حالات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين

وأضاف «رشدي»، أنَّ الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حالات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين، مبينًا أنَّ الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القوانين الدولية بتغيير الطبيعة الجغرافية للأرض المحتلة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

الاحتلال الإسرائيلي يواصل مخالفة المواثيق الأممية بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وشدد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية على الاحتلال الإسرائيلي يواصل مخالفة المواثيق الأممية بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.