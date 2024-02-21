«العربي الناصري»: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» وثّقت انتهاكات إسرائيل في غزة

ثمّن الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، قائلا إنّها وثّقت انتهاكات إسرائيل ضد حقوق الإنسان في غزة.

انتهاكات غير قانونية لفلسطين

وقال أبو العلا، إنّ مرافعة مصر اليوم جاءت كاشفة لما حدث وما يحدث من قبل الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات غير قانونية تتم على الأراضي الفلسطينية، وعدوان على الشعب الفلسطيني امتد لأكثر من 75 عامًا، ليكون أطول احتلال في العصر الحديث.

وطالب رئيس الحزب العربي الناصري، المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته، مؤكدا أنّ مرافعة مصر جاءت استكمالا للدور التاريخي المصري الداعم للشعب الفلسطيني والمتبني لقضيته في جميع المحافل الدولية.

مصر تدعم القضية الفلسطينية

وأشار إلى أنّ مصر تدعم القضية الفلسطينية، وواجهت العالم بالانتهاكات والجرائم الإسرائيلية في فلسطين من خلال مرافعتها التاريخية أمام محكمة العدل الدولية، حيث كانت شاملة ووافية وأكدت اختصاص محكمة العدل الدولية فيما يخص الرأي الاستشاري للمارسات الإسرائيلية في فلسطين.