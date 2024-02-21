«الباز» عن كلمة مصر أمام «العدل الدولية»: خطاب ذو دلائل مؤثرة لحماية حق الفلسطينيين

قال الإعلامي والكاتب الصحفي الدكتور محمد الباز إنَّ المرافعة الشفهية التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتل، استخدمت فيها إتقان شديد ولغة فيها دلائل الإقناع قوية ومؤثرة.

الممارسات الإسرائيلية تنتهك القانون الدولي و الإنساني

وأضاف الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية» أنَّ كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية تتميز بمجموعة من المميزات الأساسية أولًا أنّها اهتمت بالممارسات الإسرائيلية منذ عقود طويلة على الشعب الفلسطيني، وهي ممارسات تتمثل في التميز العنصري ضد الفلسطينيين، والقتال الممنهج والمنظم ضد الشعب الفلسطيني، والضغط عليه لتهجيره خارج وطنه، وانتهاك كل أشكال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

كلمة مصر تتسق مع المبادئ الأساسية التي أعلنتها مصر في القضية الفلسطينية

وتابع «الباز» أنَّ الميزة الثانية لكلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية تتمثل في أنّها كلمة تتسق مع المبادئ الأساسية التي أعلنتها مصر فيما يتعلق بموقفها في القضية الفلسطينية، مما يؤكّد أنَّ بهذه الكلمة تشكل خطاب تأكيدي لما سبق وأعلنته مصر على طول مسار القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أنَّ الاحتلال الإسرائيلي يمثل أطول احتلال في تاريخ البشرية، مؤكّدًا أنَّه إذا لم تحل القضية الفلسطينية فلا استقرار في المنطقة، موضحًا أنَّ هذه المنطقة غير معزولة عن العالم مما يدل أن عدم الاستقرار فيها يؤثر على الاستقرار الدولي بشكل كبير.