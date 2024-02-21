أستاذ علوم سياسية: مصر تخوض معركة دبلوماسية من 7 أكتوبر دعما لقضية فلسطين

أكّد الدكتور محمد شاكر أستاذ العلوم السياسية أنَّ مصر تخوض معركة دبلوماسية من يوم 7 أكتوبر حتى الآن، موضحًا أنَّ مصر كانت اليوم أمام محكمة العدل الدولية وأمس كانت أمام مجلس الأمن في ساحات الأمم المتحدة تخوض معركة قوية لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكّدًا أنَّ القضية أصبحت قضية فلسطينية مصرية عربية خالصة.

دور قوي للدبلوماسية المصرية لدعم القضية الفلسطينية

وأضاف أستاذ العلوم السياسية خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز» إلى تصريحات مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة بالأمس أشاد بالدور المصري القوي الذي تؤديه الحكومة المصرية والدبلوماسية المصرية لدعم القضية الفلسطينية.

وأكّد «شاكر» أنَّ تصريح مندوبة مصر أمام المحكمة العدل الدولية والذي قالت فيه «لن تحل القضية الفلسطينية بالقوة على الرغم من أن إسرائيل مازالت تفرض أسلوب القوة» يؤكّد أنَّ هذا لم يحل القضية الفلسطينية بأي شكل.

أمريكا تدعم إسرائيل بلا قيد أو شرط

وأوضح أنَّه على أمريكا أن تتوقف عن الدعم غير المحدود لإسرائيل، مبينًا أنّها تدعم إسرائيل بلا قيد او شرط بكل ما لديها من قوة حتى قيل في بداية الحرب إن أمريكا لها قوة داخل أراضي غزة، بالإضافة إلى استخدامها أمس حق الفيتو للمرة الثانية لنقض وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب.