قروض اجتماعية بدون فوائد من بنك ناصر مدتها 3 سنوات.. هؤلاء يستحقونها

تحت بند «التمويلات الاجتماعية الحسنة»، زفَّ بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة للمواطنين بشأن تقديم خدمات اجتماعية مميزة للفئات التي تعجز مواردهم الذاتية عن مواجهة الظروف الاجتماعية المتعددة، حيث منح البنك قروضا اجتماعية بحد أقصى عشرة آلاف جنيه وبدون فوائد وبمصاريف إدارية بسيطة.

آلية سداد القروض

وعن آلية سداد القروض، أوضح البنك في تقرير له، أن القروض الاجتماعية، تُسدد على أقساط شهرية لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض، موضحاً أن الفئات المستحقة هم أصحاب المرتبات والمعاشات وورثوا المعاشات، وفي حال الاقتراض بضمان المرتب يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات مع تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحويل القسط أو المرتب على البنك.

ووفق تقرير البنك، فإنه في حال الاقتراض بضمان المعاش أو المعاش المستحق يتم تحويل القسط أو المعاش على البنك وفي حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

إجراءات الحصول على الخدمة

أما عن إجراءات الحصول على الخدمة، فتتمثل في تقديم صورة بطاقه الرقم القومي للمقترض والضامن، والرقم التاميني للمقترض والضامن والمستفيد وبيان مفردات «مرتب - معاش» للمقترض ومرتب الضامن، وفي حالة قرض الزواج يتم تقديم أصل وثيقة عقد قران بالنسبة للمسلمين أو محضر الخطبة للطوائف المسيحية بشرط ألا تزيد مدته عن سبع سنوات.

وفي حالة الرغبة للحصول على قرض العلاج يتم تقديم شهادة طبية حديثة معتمدة من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وفي حالة قرض تجهيز وإعداد الرسائل العلمية ومشروعات التخرج للطلبة يتم تقديم خطاب من الجامعة يفيد بعمل مشروع تخرج أو عمل رسالة علمية، أما في حال قرض الحالات المُلحة والطارئة يتم تقديم المستند الدال على الحالة التي يتقدم به طالب القرض معتمد من جهة الاختصاص.