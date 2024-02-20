كيف تحصل على تمويل من بنك ناصر وسداده بأقساط دون فوائد؟

خدمات تمويلية مُيسرة يقدمها بنك ناصر الاجتماعي المعروف ببنك الفقراء وبنك كل المصريين، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، ومن ضمنها تمويل المرأة المصرية «مستورة»، ضمن رؤيته الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة والادخار متناهي الصغر الأول في المنطقة العربية.

ووفق تقرير للبنك، فإن قيمة التمويل الواحد تتراوح بين 4 آلاف جنيه و20 ألف جنيه، ويجرى سداده على سنتين بأقساط شهرية دون فائدة وبمصاريف إدارية نسبتها 7% عن كامل مدة التمويل وتخصم مقدمًا من التمويل.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض

للحصول على التمويل، يجب تقديم مجموعة من المستندات المطلوبة تتمثل في صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية وبيان بالمعاش أو النفقة إن وجد على أن تكون لجان الزكاة هي الضامن لكل المشروعات الممنوحة وتقوم بعمل البحث الاجتماعي الخاص بالمستفيدات، ويجب على الراغب في الحصول على التمويل، وفق البنك، التوجه إلى أقرب لجنة زكاة للمستفيدة أو أقرب فرع من فروع البنك المنتشرة في كل محافظات الجمهورية.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل بالبنك لـ«الوطن» إنَّ البنك يضم 104 فروع على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمات الاجتماعية لمختلف المواطنين.

الشهادات الادخارية

وأضاف «عطية» أنَّ البنك يهتم بالشقين الأول الاقتصادي من خلال الشهادات الادخارية أو الحسابات الاستثمارية مثل حساب يوم بيوم، والشق الثاني هو شق اجتماعي من خلال دعم المشروعات والمواطنين لتحقيق التنمية المستدامة.