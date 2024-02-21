«الأمم المتحدة»: نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إنَّ نصف مليون شخص في غزة على حافة المجاعة ويفتقرون لأبسط الحاجات الأساسية من غذاء وماء ورعاية صحية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وتابع: «إسرائيل لم تستجب لمطالبنا بتسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وندعو مجموعة العشرين للمساعدة على وقف الحرب في غزة وإنقاذ السكان، ونحتاج إلى ضمانات أمنية للقيام بعملنا وسد احتياجات قطاع غزة».