عروض فنية بحفل ختام مهرجان الثقافة اليوم تزامنا مع تعامد الشمس على وجه رمسيس

يختتم مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته 11، فعالياته في معبد أبو سمبل بأسوان صباح اليوم الخميس 22 فبراير، تزامنا مع ظاهرة تعامد الشمس، على وجه رمسيس الثاني بقدس الأقداس داخل المعبد.

موعد ختام مهرجان أسوان الدولي

وقالت إيمان حمدي مدير المهرجانات في وزارة الثقافة لـ«الوطن»، إن ختام المهرجان يتزامن مع تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل، حيث تٌقدم الفرق عروضها ابتداء مع الخامسة والنصف صباحا، لافتة إلى أن هذه العروض يشهدها عدد كبير من زوار المعبد.

وأضافت أن المهرجان يقام تحت رعاية وزارة الثقافة، ومحافظة أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويُنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

وانطلقت الفعاليات مساء الأحد الماضي بمسرح فوزي فوزي بمشاركة 15 فرقة فنون شعبية مصرية وأجنبية، من 5 دول منها فلسطين والمكسيك والسودان بولندا والهند، ومصر، وقدمت العروض الفنية خلال اليومين الماضيين في 12 موقعا بالمحافظة، ويلقى إقبالا كبيرا من الجمهور من أبناء أسوان وضيوفها.