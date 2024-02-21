مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون ينظم احتفاليتين في أبو سمبل الليلة

تنطلق احتفاليتان فنيتان بمدينة أبو سمبل مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الـ11 برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمحافظة، وتختتم الفاعليات يوم 22 فبراير الجاري تزامنًا مع ظاهرة تعامد الشمس.

تفاصيل احتفاليتي مهرجان أسوان

تُقام الاحتفالية الأولى في الـ8 مساءً بمعبد أبو سمبل وتتضمن عروضًا فنية لفرق المهرجان المصرية والأجنبية بمشاركة الفنان سامح يسري، والاحتفالية الثانية بسوق المدينة في الـ10 مساء، والاحتفاليتان من إخراج ماهر كمال.

وانطلق المهرجان مساء الأحد الماضي بمسرح فوزي فوزي بمشاركة 15 فرقة فنون شعبية مصرية وأجنبية، إذ قدمت عروضا فنية في 12 موقعًا بالمحافظة ولاقت إقبالًا كبيرًا من الجمهور.