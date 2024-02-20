عروض فنية لفلسطين والهند في مهرجان أسوان الدولي للثقافة

شهد مسرح فوزي فوزي بأسوان، عددًا من العروض الفنية في اليوم الثاني لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، بدورته الحادية عشرة، والمُقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويستمر حتى 22 فبراير الجاري.

وبحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، قُدمت عدة عروض فنية، منها لفرقة فلسطين للفنون الشعبية التي تأسست عام 1984، وقدمت عروض مثل «دمى فلسطيني، جيناك يا فلسطين».

وتعمل الفرقة على حفظ ونقل التراث الفلسطيني بكل أصالته وثرائه، إذ تقدم عروضها عبر المشاركة لسنوات طويلة في مختلف المهرجانات الدولية، رافعة شعار «الفن مقاومة»، مؤكدة هويتها الفلسطينية وحقها في الحياة والحرية.

وقدمت فرقة الهند للفنون الشعبية، رقصات تراثية وتقليدية معبرة عن تاريخ وثقافة الهند والمستوحاة من القصص والملاحم الهندية القديمة، واستخدامها الأقنعة والأزياء الملونة، وقدمت رقصة «تشاو» المعبرة عن فنون القتال، ورقصتي «تانداف» و«نريتيا».

عرض لفرقة الحرية للفنون الشعبية

وشهدت الفعاليات، عرضًا لفرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد، إذ قدمت الفرقة، تابلوهات راقصة مستوحاة من الفلكلور السكندري منها ؤ«الإسكندرانية، التنورة، الصيادين، الغزل الإسكندراني»، وهي إحدى الفرق المميزة بهيئة قصور الثقافة، وشاركت في الكثير من المهرجانات والمسابقات الدولية والأسابيع الثقافية المصرية بدول مختلفة عربية وأجنبية، وحازت على كثير من الجوائز.

وحضر الفعاليات، الفنان سامح يسري، ومحمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، وماهر كمال مخرج حفلي الافتتاح والختام، ويوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان.

المهرجان يُنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية

المهرجان يُنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للفنون الشعبية وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان، ويقدم عروضه الفنية في 12 موقعا بالمحافظة، ويقدم يوم 21 فبراير حفلين لجميع الفرق المشاركة بمدينة أبو سمبل، الأول بمعبد أبي سمبل والثاني بمسرح سوق المدينة، وتختتم الفعاليات بالمعبد صباح يوم 22 فبراير تزامنا مع ظاهرة تعامد الشمس.