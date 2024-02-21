حفل منح شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين لشركات القطاع الخاص بعد قليل

تنطلق بعد قليل، فعاليات حفل المجلس القومي للمرأة لمنح الختم المصري للمساواة بين الجنسين «EGES» لشركات القطاع الخاص ومنح شهادة اعتماد المدققين المستقلين للختم، الذي ينظمه المجلس بالشراكة مع برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي تنفذه مؤسسة «باثفايندر إنترناشيونال».

برنامج التميكن الاقتصادي للمرأة

يقام الحفل بمشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وشون جونز مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر، إلى جانب ممثلي عدد من كبريات شركات القطاع الخاص في مصر، بأحد فنادق بالقاهرة، الساعة 5 مساء.

ويعمل برنامج التميكن الاقتصادي للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة على بناء قدرات شركات القطاع الخاص، وذلك للحصول على شهادة الختم المصري للمساواة بين الجنسين «EGES».