وصفة صحية ولذيذة.. طريقة عمل الكنافة الدايت بدون سمنة

مع اقتراب شهر رمضان، يحرص الكثيرون على معرفة وصفات الحلويات الصحية واللذيذة، خاصة الشرقية، ومنها طريقة عمل الكنافة الدايت بدون سمنة، للحصول على سعرات أقل، منعا لزيادة الوزن، ويمكن إعداد الوصفة بطريقة سهلة ومكونات متوفرة.

المقادير

- نصف كيلو كنافة.

- زيت ذرة أو عباد أو أي نوع، ويمكن استخدام زيت الزيتون حتى تصبح الكنافة صحية أكثر.

- يمكن اختيار أي «توبينج» أو حشوة ووضعها فوق الكنافة، مثل حشوة المانجا والكريمة.

- نصف كيلو من المانجو المقطعة مكعبات.

- باكيت كريمة بودر ويمكن استخدام الكريمة السائلة بدون سكر.

- كوب لبن خالي الدسم بارد جدًا، حتى يتم خفق الكريمة بشكل جيد.

- يمكن استخدام شربات واستبدال السكر بالعسل الطبيعي، أو الأفضل استخدام عصير مانجو خالي من السكر، لإعطاء صينية الكنافة طراوة، وتصبح الكنافة دايت بدون سمنة.

خطوات التحضير

تبدأ الخطوة الأولى لتحضير الكنافة الدايت بدون سمنة، من خلال وضعها في الثلاجة أو الفريزر، حتى تصبح باردة ويسهل تقطيعها، من خلال فركها باليدين بسهولة، وتتحول إلى قطع صغيرة، ثم يتم وضعها في إناء على النار، مع القليل من الزيت، مع التقليب المستمر، حتى تأخذ اللون الذهبي من جميع الجهات، أو توضع الكنافة نية مع القليل من الزيت وفركهم جيدًا، ثم تفرد في صينية مع الضغط عليها، حتى تأخذ شكل الصينية، وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى تحصل على اللون الذهبي.

بعد خروج الكنافة من الفرن تسقى بعصير المانجو، وهي ساخنة حتى تطرى تمامًا، وتغطى بغطاء وتترك حوالي 5 دقائق، للتأكد من امتصاص الكنافة للعصير.

أما الخطوة الثالثة بتجهيز الكريمة، من خلال خفق الكريمة البودر مع عصير المانجو المثلج، حتى نحصل على كريمة بطعم المانجو، توضع الكريمة على الكنافة، ويتم فردها جيدًا، ثم توزع مكعبات المانجو.