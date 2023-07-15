انطلاق مهرجان الكنافة بالمانجو على شواطئ الغردقة.. شارك به 11 شيفا

انطلقت فعاليات مهرجان الكنافة بالمانجو اليوم السبت، في الغردقة، وجذب آلاف السائحين من المصريين والأجانب، الذين تفاعلوا معه على الشواطئ المفتوحة وأنغام الموسيقى.

مهرجان كنافة بالمانجو

وكشف سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أنّ عددًا من الفنادق والمنتجعات السياحية، نظمت مهرجان الكنافة بالمانجو على الشواطئ المفتوحة بمنطقة هاواي، تزامنًا مع بدء موسم المانجو صيفًا.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ مهرجان الكنافة بالمانجو لاقى إقبالًا كبيرًا من السياح من جنسيات مختلفة بنحو أكثر من 11 جنسية مختلفة، وشاركوا في المهرجان وسط أجواء من البهجة والسعادة.

تنشيط السياحة على شواطئ الغردقة

وأشار مصطفى هباش، شيف عمومي بأحد فنادق الغردقة، إلى أن الهدف من مهرجان الكنافة بالمانجو، هو الترفيه وإدخال السعادة والبهجة على السياح بغرض تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لشوطئ الغردقة.

وأكد في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ السياح حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا .

مشاركة 11 شيفًا في المهرجان

ومن جهته، أشار مصطفى حفناوي، شيف بأحد الفنادق المنظمة للمهرجان بالغردقة، إلى استخدام كميات كبيرة من الكنافة والمانجو بمشاركة أكثر من 11 شيفًا، وكميات من عصائر المانجو وقطع المانجو الفريش وعمل حلويات شرقية بالمانجو، ولاقي ذلك قبول وإعجاب السياح من المصريين والأجانب.