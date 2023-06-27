صيام يوم عرفة ينعش سوق الكنافة والقطايف بكفر الشيخ.. «روايح رمضان هلّت تاني»

انتعشت حركة بيع الكنافة والقطايف في محافظة كفر الشيخ، بالتزامن مع صيام يوم عرفة، وحرص الكثير من المواطنين على شراء الكنافة والقطايف لاسترجاع أجواء شهر رمضان.

توافد المواطنين على شراء الكنافة والقطايف

وتوافد المواطنون على شراء الكنافة والقطايف منذ الصباح الباكر، حيث أنّ تناول الحلويات بعد الإفطار من أبرز العادات والتقاليد التي يتميز بها أهالي كفر الشيخ في شهر رمضان وفي غيره من أيام الصيام الأخرى، ولا يُمكن الاستغناء عنها.

الإقبال على الكنافة في شهر رمضان ويوم عرفة

وأكد محمود الدمرداش، أحد تجار الكنافة والقطايف بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، إنّ هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء الكنافة والقطايف بالتزامن مع صيام يوم عرفة، مضيفاً أنّ هذا الإقبال شيء اعتاده المواطنون في شهر رمضان ويوم عرفة من كل عام.

وأوضح «الدمرداش»، أنّ المواطنين يشترون كميات الكنافة والقطايف لتجهيزها استعداداً لتناولها عقب الإفطار، مشيراً إلى أنّ بعض المواطنين يحرصون على تجهيز الكنافة والقطايف وتقديمها إلى الضيوف في أول أيام العيد.

30 سنة في صنعة الكنافة والقطايف

وأضاف «الدمرداش»، أنّه يعمل في صنعة الكنافة والقطايف منذ أكثر من 30 عاماً، متابعاً: «لازم كل سنة نشتغل يوم وقفة عرفات عشان نفكر الناس برمضان، وبيكون في إقبال كبير من المواطنين خلال اليوم، والناس بتيجي على السمعة الطيبة».