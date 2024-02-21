انعقاد الجولة السادسة من المشاورات السياسية بين مصر وكازاخستان

عُقدت بالقاهرة اليوم، الجولة السادسة من المشاورات السياسية بين مصر وكازاخستان، إذ ترأس الجانب المصري السفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية وشؤون أستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ، فيما ترأس الوفد الكازاخي السفير عليبك بقاييف نائب وزير الخارجية للشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

دعم التعاون الثنائي بين مصر وكازاخستان

ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، تناولت المشاورات سبل دعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات وفي إطار تأكيد الجانبين على عمق الروابط التاريخية بين البلدين والتنسيق المستمر والتعاون المثمر بينهما في المحافل الدولية والإقليمية، إذ أشاد الجانب المصري بالعلاقات المصرية الكازاخية المتميزة وتطلع إلى مواصلة الارتقاء بها إلى آفاق أوسع، لاسيما في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة والتعليم والتبادل الثقافي والتعاون البرلماني والتعاون الفني والعلمي.

تبادل الآراء حول الوضع في غزة

في المقابل، أثنى الجانب الكازاخي على التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مبدياً حرصه على عقد الاجتماع المقبل للجنة الحكومية المشتركة ومنتدى الأعمال بين البلدين المقرر استضافتهما في أستانا، فضلاً عن اهتمامه بتواجده في السوق المصرية والنفاذ منها إلى أسواق المنطقة.

شهدت المشاورات تبادل الآراء حول الوضع في غزة والبحر الأحمر إلى جانب أبرز القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.