راكب يفتح باب طائرة أثناء هبوطها بمطار في كازاخستان.. ماذا حدث؟

في تصرف غريب وغير مفهوم، أقدم أحد الركاب على متن طائرة متجهة من مدينة شيمكنت إلى ألماآتا الكازاخستانية، على فتح باب الطائرة في أثناء هبوطها، ما سبب حالة من الفزع والقلق بين جميع الركاب.. فماذا حدث؟ وكيف تعاملت الشرطة مع هذا الراكب؟

راكب يفتح باب الطائرة في أثناء هبوطها

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، عبر صفحاتهم الشخصية، خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو يُظهر راكبًا على متن طائرة كازاخستانية، في رحلة داخلية بين مدينتي شيمكنت وألماآتا، وهو يفتح باب الطوارئ بالطائرة، خلال تنفيذ طاقمها لعملية الهبوط، ما أثار رعب الركاب.

ووفقًا لِما ورد على موقع «روسيا اليوم»، فقد وقع هذا الحادث، اليوم، وأصدرت لجنة الطيران المدني في كازاخستان، بيانًا رسميًا لها، أوضحت من خلاله أن الحادث وقع في أثناء هبوط رحلة فلاي أريستان KC7106 على طريق شيمكنت - ألماآتا في الساعة 01:19 بالتوقيت المحلي، بعد ما فتح أحد الركاب باب الطوارئ، وأنه تم فحص الطائرة وتصريحها للرحلات الجوية، لافتة إلى أن الشرطة ألقت القبض على الراكب لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

التحقيق في الحادث

وأضافت لجنة الطيران المدني في كازاخستان أن إدارة الطيران في كازاخستان ستجري تحقيقًا حول الحادث وفيما يتعلق بالراكب الذي سمح لنفسه بفتح باب الطوارئ بالطائرة في أثناء تنفيذ عملية الهبوط؛ لتوضيح الظروف في هذه الحالة.