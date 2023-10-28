حصيلة جديدة لضحايا انفجار منجم في كازاخستان.. 32 قتيلا

ارتفاع عدد قتلى انفجار منجم كوستينكو في منطقة كاراجاندا وسط كازاخستان إلى 32 شخصا، وأشارت وزارة حالات الطوارئ، إلى استمرار البحث عن 14 من عمال المنجم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكان مكتب المدعي العام، بدأ تحقيقا تمهيديا في حادث انفجار المنجم بموجب المادة انتهاك قواعد السلامة أثناء أعمال التعدين أو البناء، فيما أصدر رئيس البلاد، قاسم جومارت توكاييف تعليماته للحكومة بوقف التعاون الاستثماري مع شركة «أرسيلورميتال تيريرتاو».