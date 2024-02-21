مراسلة «القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل سماع دوي انفجارات في «طبريا»

أكدت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في القدس المحتلة، سماع دوي انفجارات في «طبريا»، شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد ظهر اليوم الأربعاء، بعد قليل من إعلان «حزب الله» اللبناني تبنيه للعديد من العمليات، التي استهدفت مواقع عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أهمها في منطقة «المطلة»، مشيرة إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن بعض الشظايا الصاروخية سقطت في المناطق الحدودية الشمالية.

تصعيد في قصف «حزب الله» لمواقع عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضافت «أبو شمسية»، خلال رسالة على الهواء عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل: «ربما نستطيع ربط ما سمع في طبريا من دوي انفجارات مع هذا التصعيد الذي تشنه عناصر حزب الله وفصائل المقاومة الفلسطينية من جنوب لبنان، تجاه إسرائيل، وذلك بعد توسيع إسرائيل دائرة استهدافها بالذهاب إلى أبعد من 40 كيلومتراً عند الحدود الشمالية مع جنوب لبنان».

وأشارت إلى أن هذا ما لوح إليه يوآف جالانت، وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عند قوله إن «مصير بيروت سيكون كمصير غزة»، وأن هنالك استفزازات وتهديدات أصبحت تطال الحدود الشمالية.

جيش الاحتلال يعزز انتشار قواته في الجولان السوري المحتل

ولفتت مراسلة «القاهرة الإخبارية» إلى أن هذا التصعيد يتزامن مع ما أعلنته وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق، عندما كشفت عن أن قوات من جيش الاحتلال تجري تدريبات عسكرية في منطقة الجولان السوري المحتل، تحسباً لأي تصعيد مع حزب الله.