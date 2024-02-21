دنيا المصري تكشف تفاصيل مشاركتها في دراما رمضان 2024

تشارك الفنانة دنيا المصري في مسلسلين دفعة واحدة بموسم دراما رمضان 2024، والمقرر عرضهما على قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، وهما بيت الرفاعي، وحق عرب.

وقالت دنيا المصري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تظهر في شخصية «داليا»، التي تلعب شخصية زوجة الفنان أحمد رزق، وهي شخصية صعبة كانت تحتاج تحضيرات كثيرة، لأنها شخصية مُركبة ولديها تفاصيل كثيرة لاربتباطها بالصراعات الشديدة داخل المسلسل، موضحة أنها تجربة جيدة بالنسبة لها، خاصة أنها تتعاون مع الفنان أمير كرارة والمُخرج أحمد نادر جلال.

أضافت أنها تلعب شخصية فتاة شعبية في مسلسل حق عرب، وهي شخصية سميحة ابنة الفنان رياض الخولي، وتقدم دور شخصية شريرة، تحمل بداخلها الحقد وتستطيع أن تقول عليها «شيطانة»، وتتوقع أن تكون هذه الشخصية نقلة كبيرة بالنسبة لها.