دنيا المصري تكشف تفاصيل مشاركتها في «حق عرب» مع أحمد العوضي

انضمت الفنانة دنيا المصري لأبطال مسلسل «حق عرب»، مع الفنان أحمد العوضي، المقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2024، وتدور أحداثه في إطار رومانسي شعبي أكشن.

تفاصيل مشاركة دنيا المصري في حق عرب

أوضحت «المصري»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّها تجسد شخصية «سميحة» وتلعب دورًا محوريًا بالأحداث، لافتة إلى أنها بدأت تصوير مشاهدها منذ 5 أيام، وتواصل العمل حاليًا داخل الديكور الرئيسي للمسلسل في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأضافت أنّها تلتقي أحمد العوضي، للمرة الثانية بعد مشاركتها معه في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «ضرب نار»، معبرة عن حماسها لتكرار التجربة مع العوضي؛ لاسيما بعد النجاح الذي حققته العام الماضي.

مسلسل «حق عرب»، من بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، كارولين عزمي، هدى المفتي، وفاء عامر، وآخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.