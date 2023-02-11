دنيا سمير غانم تزور جناح أرت كايرو في المتحف المصري الكبير (صور)

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، جمهورها، صورا من زيارتها جناح أرت كايرو بالمتحف المصري الكبير.

برامج حماية الطفل في يونيسف

وعلقت دنيا سمير غانم على الصور: «النهارده زرت جناح أرت كايرو في المتحف المصري الكبير علشان أتفرج على الرسومات الجميلة لفنانين صغيرين استفادوا من برامج حماية الطفل في يونيسف».

وأضافت: «انبهرت برسوماتهم والقصص اللي بتحكيها، قصص الأمل برغم التحديات اللي واجهوها، واللي من خلال الفن عرفوا يتجاوزوها.. أنا بشجعكم تزوروا المعرض وتشوفوا الأعمال الفنية الجميلة اللي عملها الأطفال الموهوبين».

مسرحية أنستونا

وحققت دنيا سمير غانم مؤخرا، نجاحا كبيرا بالعرض المسرحي أنستونا، الذي نال إشادات النقاد والجمهور وعدد من نجوم الفن الذين حرصوا على مشاهدة العرض وتهنئة دنيا؛ أبرزهم كريم فهمي، شيماء سيف، شريف رمزي وغيرهم.

مسرحية أنستونا بطولة دنيا سمير غانم، بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، بسنت صيام، وهي من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال.