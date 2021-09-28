افتتاح مهرجان القومي للمسرح المصري: بكاء دنيا سمير غانم وسامي مغاوري

تصدر افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، إثر حفل الافتتاح، الذي أُقيم خلال الساعات الماضية بدار الأوبرا المصرية، وشهد تكريم عدد من الأسماء البارزة من نجوم الفن، على مستوى التمثيل والإخراج والتأليف، على رأسهم اسمي النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.

افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري

وتفاعل عدد كبير من متابعي السوشيال ميديا مع افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، بسبب الظهور الأول للفنانة دنيا سمير غانم، التي حضرت حفل الافتتاح لتسلم تكريم والديها، ولم تتمالك دموعها خلال عرض مقاطع من أعمال والديها، ووجهت رسالة شكر لكل التكريمات التي حصل عليها والديها من قِبل عدد من المهرجانات السابقة، وتأكيدها أن دعوات الناس الصادقة تطمئنها.

مواقف مؤثرة في افتتاح المهرجان القومي للمسرح

مواقف مؤثرة كثيرة شهدها حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح لدورته الـ14، الذي حضره عدد من النجوم، سواء من المكرمين مثل إلهام شاهين، فاروق فلوكس، سامي مغاوري، أشرف عبدالغفور، وحرص عدد آخر على المشاركة، منهم محمود حميدة، عايدة رياض، عبدالله مشرف، عمرو عبدالعزيز، أحمد فلوكس، كريم مغاوري.

بكاء سامي مغاوري: مفيش زي التكريم في مصر

ومن المواقف الإنسانية بافتتاح المهرجان، بكاء الفنان سامي مغاوري بعد تسلمّه درع التكريم، وقوله أنه حصل على تكريمات كثيرة من الخارج، «لكن مفيش زي التكريم في مصر أبدًا»، ولم يستطع استكمال كلماته بسبب دموعه، والتصفيق الحار الذي حظى به من جميع الحاضرين.

اعتذار فاروق فلوكس لوالده: مات راضي عني

كما حظى الفنان فاروق فلوكس، لحظة تكريمه بتصفيق وترحاب شديدين من قِبل جميع الحضور، وتقديمه رسالة اعتذار لوالده الراحل لأول مرة لعدم الاستعانة باسمه خلال مشواره الفني «اسمي فاروق توفيق، وبعتذر لأبويا إن اسمه مش مرتبط باسمي في عالم الفن، ولما شافني على خشبة المسرح قالي اختار الاسم اللي يعجبك، ومات وهو راضي عني».

أشرف عبدالغفور يمتنع عن إلقاء كلمة بعد تكريمه

ومن المشاهد اللافتة في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، قيام الفنان أشرف عبدالغفور، بتسلم تكريمه من وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم، ويوسف إسماعيل، رئيس المهرجان، ثم مغادرة خشبة المسرح سريعًا، دون إلقاء كلمة أسوة بباقي المكرمين من نجوم الفن.

انفعال إلهام شاهين: مش عايزة حد في الكادر ورايا

وعلى هامش حفل افتتاح المهرجان، انفعلت الفنانة إلهام شاهين، على شاب وفتاة كانا يقفان خلفها أثناء التسجيل لوسائل الإعلام، وطالبتهما بعدم الوقوف خلفها «مش بحب حد يظهر ورايا في الكادر، مينفعش ده مظهر غير حضاري».