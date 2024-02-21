استشهاد الحكم الدولي الفلسطيني محمد خطاب وأسرته في قصف للاحتلال الإسرائيلي على غزة

أكد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في بيان له مساء اليوم الأربعاء، استشهاد الحكم الدولي، محمد خطاب، بعد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزله في مدينة دير البلح، بقطاع غزة.

استشهاد الحكم محمد خطاب في قصف منزله بدير البلح

وقال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في تدوينه عبر حسابه على موقع «إكس»، إن الحكم محمد خطاب استشهد مع جميع أفراد أسرته، في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه حكم دولي معتمد منذ عام 2020، وشارك في إدارة عدد من البطولات الآسيوية والعربية.

الاتحاد الآسيوي ينعي الحكم الفلسطيني محمد خطاب

وعبّر رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن حزنه العميق وصدمته بسبب استشهاد الحكم الفلسطيني، محمد خطاب، إضافة إلى والدته وزوجته وأطفاله الأربعة، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف منزله بدير البلح في قطاع غزة.