نور محمود يجسد شخصية رشيد البغدادي في مسلسل محارب.. رمضان 2024

نشر الفنان نور محمود، عبر حسابه على «إنستجرام»، البوستر الدعائي للشخصية التي يقدمها في مسلسل محارب، الذي يعرض بموسم دراما رمضان 2024، كاشفا عن اسمه في المسلسل.

وعلق نور محمود على البوستر: «رشيد البغدادي.. محارب رمضان 2024 إن شاء الله..اللهم أسألك التوفيق والنجاح والقبول».

أبطال مسلسل محارب

ويشارك في مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي ومحمود عمرو محمود ياسين.